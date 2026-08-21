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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisi ile müdahale edildi. Alevler, yaklaşık 1 saatlik havadan ve karadan müdahale sonucu saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisi ile müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan 1 saatlik müdahale sonucu saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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