Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisi ile müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan 1 saatlik müdahale sonucu saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı