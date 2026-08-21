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Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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