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Kavaklıdere'de Yangın: Tarım Arazisinden Ormana Sıçradı

Kavaklıdere'de Yangın: Tarım Arazisinden Ormana Sıçradı
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Dumanı fark eden vatandaşlar 112'yi aradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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