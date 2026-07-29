Muğla'da orman yangını (2)

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını kontrol altına almak için 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor. Yangın nedeniyle Seydikemer-Korkuteli kara yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Gülgün KAŞLI/SEYDİKEMER, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı