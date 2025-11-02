Haberler

Muğla'da Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü
Güncelleme:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangına 2 saatlik müdahale ile kontrol altına aldı.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Çamlıyurt Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında ormandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, karadan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alanın zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
