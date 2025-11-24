Haberler

Muğla'da Öğretmenler Günü'nde 16 Bin 453 Fidan Dikildi

Muğla'da Öğretmenler Günü'nde 16 Bin 453 Fidan Dikildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Muğla'da 16 bin 453 öğretmen adına fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Vali İdris Akbıyık, fidanları toprakla buluştururken öğretmenliğin önemine vurgu yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Muğla'da görev yapan 16 bin 453 öğretmen adına fidan dikildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle ilk fidanlar, Öğretmenler Günü'nde toprakla buluşturuldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Akbıyık, emekli öğretmen Zeliha Korkmaz ile Türkiye Yüzyılı Muğla Maarif Ormanı Projesi'nin ilk fidanını toprakla buluşturdu.

Burada konuşan Akbıyık, öğretmenliğin, malzemesi insan olan, gücünü bilgiden alarak sabırla harmanlanıp hoşgörü ve sevgiyle icra edilen bir meslek olduğunu söyledi.

Herkesin hayatında derin ve anlamlı izler bırakmış bir öğretmeni olduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Öğretmenlerimizden aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı, eğitim yüzyılı olacaktır. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve vefanın bir karşılığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilimiz genelinde görev yapan 16 bin 453 öğretmen için fidanlarımız toprakla buluşturulacak." dedi.

Akbıyık, Muğla'nın bereketli topraklarında öğretmenler için toprağa kök salan fidanların ilmin, irfanın ve erdemin sembolü olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'ye savaş baltalarını çekti! Son açıklaması daha sert
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.