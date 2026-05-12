Muğla'da ilkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup

MUĞLA'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, yurdun farklı yerlerinde vatani görevini yapan Mehmetçiğe mektup yazdı.

Milli Eğitim ile Milli Savunma bakanlıkları iş birliğinde düzenlenen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi ile okuma yazmayı yeni öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri ile vatani görevini yapan Mehmetçik arasında mektuplaşma yoluyla iletişim kurulması amaçlandı. Milli birlik-beraberlik, vatan ve millet sevgisi, yurt savunması konularında farkındalıklarının artırılması hedefiyle yürütülen proje kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır İlkokulu'nda etkinlik yapıldı. 1'inci sınıf öğrencileri, proje kapsamında yazdıkları ilk mektuplarını zarfa koyup, Mehmetçiğe göndermek üzere, Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli askerlere teslim etti. Askerler tarafından öğrencilere boyama kitapları da hediye edildi.

Öte yandan okul bahçesinde verilen bando konserinde öğrenciler gönüllerince eğlenirken, askerlerle de hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı