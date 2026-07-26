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Muğla'da 19 Yaşındaki Genç 5 Gündür Kayıp: Aile Endişeli

Muğla'da 19 Yaşındaki Genç 5 Gündür Kayıp: Aile Endişeli
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Muğla'nın Ula ilçesinde otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar (19), 22 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma arama çalışması başlattı ancak izine rastlanmadı. Anne Ayşe Uçar, oğlunun bir arkadaşıyla Marmaris'e gittiğini ve arkadaşının tek başına döndüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi ve oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

MUĞLA'da, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Muhammet Sabahattin Uçar'ı (19) annesi Ayşe Uçar, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekiplerinin arama çalışmasına rağmen Uçar'ın izine rastlanmadı.

Anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Zor durumda olduğunu düşünüyorum. Dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'e gittiğini ve orada kaldığını, daha sonra yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Böyle olayları görünce çok üzülürdüm, şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum. Oğlumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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