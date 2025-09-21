Muğla'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

1) ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN (2)

'40 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR'

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, geri dönüşüm fabrikasına gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Kandemir, 40 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını aktardı. Kandemir, "Yangın, atık malzemelerden oluşan geniş bir alanda başladı. Poyrazın hızı biraz kuvvetli, burada yangının önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çevre güvenliği ile ilgili çalışmalarını yaptı. Güneyde konutlar bölgesinde ekiplerimiz konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru olan bölümde mısır tarlaları var. Ekiplerimiz o bölgeyi de koruma altına almaya çalışıyor. Saat 11.00-12.00 arası rüzgar şiddetlendi. Saat 13.00-14.00 arası da rüzgar hızı biraz daha artacak. O zamana kadar yangını kontrol altına alırsak büyümeden önleriz diye düşünüyorum. Fabrikanın yanındaki seralara çok küçük bir sirayet oldu. Onun da önüne geçtik. Ekiplerimiz o bölgede konuşlanmış durumda" diye konuştu.

2) MUĞLA'DA DÖNÜŞ İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Abdullah Sefa Çavdır (20) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Sefa Çavdır'ın kullandığı 48 APD 214 plakalı motosiklet, sola dönüş için manevra yapan Emre Ayaz yönetimindeki 06 DK 320 plakalı otomobile çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Çavdır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çavdır, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Abdullah Sefa Çavdır, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü Emre Ayaz'ı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.