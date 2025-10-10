Muğla'da Modüler Aile Eğitim Programı Başlatıldı

Muğla'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile yapısını korumak ve güçlendirmek amacıyla geliştirilen 'Modüler Aile Eğitim Programı'nın uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilen programın, aileleri küresel tehditler ve toplumsal dönüşümlere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

İlk uygulamaları Fethiye ilçesinde başlatılan açık grup eğitimleriyle gerçekleştirilen programın, gelecek hafta kapalı grup oturumlarıyla devam edeceği ifade edilen açıklamada, eğitimlerde aile içi iletişim, ebeveynlik becerileri, çocuk gelişimi, dijital medya kullanımı ve okul hayatı gibi başlıklarda katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, toplam 9 hafta sürecek eğitimlerde etkileşimli ve katılımcı temelli bir yöntem izlendiği, kapalı gruplarda en fazla 30 kişilik sınıflar, açık grup uygulamalarında ise 100 kişiye kadar katılım sağlandığı kaydedildi.

Bu yapının programın verimliliğini artırmayı hedeflediğine dikkati çekilen açıklamada, eğitim süreci boyunca katılımcılara kendini tanıma, çocukların gelişim dönemlerini anlama, aile içi iletişimi güçlendirme, yılmaz çocuklar yetiştirme ve dijital dünyanın risklerini fark etme konularında kapsamlı bilgi ve farkındalık kazandırıldığı aktarıldı.

'Modüler Aile Eğitim Programı'nın, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumun sosyal dayanıklılığının artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildiğine de işaret edilen açıklamada, başvuru ve bilgi için mugla@aile.gov.tr mail adresi ve 0252 214 12 40 telefon numarasından iletişime geçilebileceği ifade edildi.