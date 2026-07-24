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Datça'da Makilik Alanda Yangın: 2 Dönüm Zarar Gördü

Datça'da Makilik Alanda Yangın: 2 Dönüm Zarar Gördü
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MUĞLA'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi Sarıliman mevkisinde makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Saat 08.30'da başlayan yangına, Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. 1 helikopterle havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale sonucu alevler 1 saatte söndürüldü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Emecik Mahallesi Sarıliman mevkisinde makilik alanda saat 08.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile de karadan müdahale edildi. Alevler 1 saatlik çaba sonucu söndürülürken, 2 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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