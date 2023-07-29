Muğla'da maden sahasının genişletilmesine karşı direnişte 18 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Akbelen köyünde Limak Holding ve IC Holding'in kömür maden sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı çevrecilerin direnişi devam ederken, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çevrecilerin direniş alanına girmesine izin verilmedi. Jandarmanın sert müdahalesi sonucu 18 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin farklı illerinden, Muğla'ya; maden sahasının genişletilmesi için altı gündür ağaçların kesildiği Akbelen'e gelmek isteyen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çevrecilerin direniş alanına girmesine izin verilmedi, Jandarmanın sert müdahalesinde 18 kişi gözaltına alındı.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi altıncı gününde sürüyor.

Bugün Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi ve doğa aktivisti direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı. Farklı illerden gelen çevreciler, yolları kapatarak; yasağı protesto etti. Jandarma müdahalesinde aralarında İkizköylülerin 2 avukatının da aralarında bulunduğu 18 çevreci gözaltına alındı.