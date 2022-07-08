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Muğla'da kurban pazarı denetlendi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da kurban pazarı denetlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan kurban pazarında denetim yaptı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan kurban pazarında denetim yaptı.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve beraberindeki ekip, öncelikle pazar yerinin fiziki durumunu denetledi.

Daha sonra çadırları gezen ekiptekiler, hayvanların pasaportlarını, sağlık durumlarını, küpelerini ve yaş durumunu kontrol etti.

Denetim sırasında gazetecilere konuşan Saylak, kurbanlık denetiminin, hayvanların geldiği yerden başladığını vurguladı.

Hayvan sağlığı, sağlıklı et ve gıda tüketimi için Kurban Bayramı'nın her bireyin sorumluluk sahibi olmasını gerektiren bir süreç olduğunu belirten Saylak,"2022 yılı için Muğla'da kesilebilecek büyükbaş hayvan sayımız 9 bin181, küçükbaş hayvan sayımız ise 53 bin 652. Kentte 101 geçici kurban kesim yeri ve 39 kurban satış yeri belirlendi." dedi.

Hayvan varlığının sürdürülebilir olması için gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban olarak satılmasına, kurban satış yerlerine sokulmasına ve kurbanlık olarak kesilmesine Bakanlık tarafından yasak getirildiğini hatırlatan Saylak, vatandaşların hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Barış Saylak, bayram süresince 13 ilçede 75 personelin görev yapacağını dile getirdi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Barış Saylak Muğla Güncel Haberler

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