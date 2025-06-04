Muğla'da Kurban Bayramı Öncesi Camilerde Temizlik ve Bakım Çalışması

Muğla'da Kurban Bayramı Öncesi Camilerde Temizlik ve Bakım Çalışması
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerin temizlik, bakım ve onarımını gerçekleştirerek vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda yapmasını sağladı. Ekipler, cami içindeki halıları yıkadı, ibadet alanlarını hijyenik hale getirdi ve tesisat problemlerine müdahale etti.

Muğla'da, büyükşehir belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi amacıyla camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar detaylı şekilde temizlendi.

Mihrap, minber ve kürsü gibi ibadet alanları özenle hijyenik hale getirildi. Ayrıca kapı ve pencereler, ayakkabılıklar ve abdesthane bölümleri dezenfekte edilerek vatandaşların kullanımına hazırlandı.

Sadece temizlikle sınırlı kalmayan çalışmalarda camilerde bakım ve onarım da yapıldı. Teknik ekipler, camilerin elektrik ve su tesisatlarını kontrol ederek gerekli tamiratları gerçekleştirdi. Eskiyen veya işlevini yitiren prizler, musluklar yenilenirken, güvenliği tehdit eden tesisat sorunlarına müdahale edildi.

"Bayramlar, ortak değerlerimizi yaşatma zamanıdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, bayramların, toplumsal dayanışma ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlar olduğunu söyledi.

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, huzurlu ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ekiplerce camilerde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Aras, "Sadece temizlik değil, aynı zamanda bakım ve onarım hizmetleriyle de ibadethanelerimizin fiziksel koşullarını iyileştirdik. Bu çalışmaların vatandaşlarımızın huzur içinde bayram ibadetlerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tanju Tavas ise Kurban Bayramı öncesi gelen talepler üzerine 26 caminin bakım ve onarımını tamamladıklarını dile getirdi.

Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız da Kurban Bayramı öncesi büyükşehir belediyesinden camilerinde onarım, bakım ve temizlik yapılmasıyla ilgili talepte bulunduklarını ve bu talebin ekipler tarafından yerine getirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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