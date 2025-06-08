Muğla'da Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

Farklı illerden bayramı geçirmek için Muğla ve ilçelerine gelenler, özellikle akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler, Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluğa neden oldu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Menteşe ilçesi girişinde oluşan uzun araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Polis ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için önlemler aldı.