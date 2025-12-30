Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesine buz pateni pisti kuruldu

Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yılbaşı etkinlikleri kapsamında ücretsiz buz paten pisti kurarak, vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Her yaştan kişiye açık olan pist, 2 Ocak 2026'ya kadar kullanılabilecek ve çocuklar için ücretsiz kurslar da düzenlenecek.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesi Kent Meydanı'na yılbaşında vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için buz paten pisti kuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025'te vatandaşlarla ilk kez buluşturulan ve yoğun ilgi gören buz paten pisti, 2026'nın yeni yıl hazırlıkları kapsamında tekrar Kent Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu.

2 Ocak 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacak buz paten pistinden, her yaştan vatandaş faydalanabilecek.

5-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz buz paten kursları da verilecek.

Kurslar, hafta içi 14.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerle çocukların hem eğlenmesi hem de buz pateni sporunu öğrenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'da herkes için erişebilir, mutlu ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda kent yaşamını canlandıran çalışmalarımıza devam ettiklerini belirtti.

Hayata geçirdikleri buz paten pistiyle vatandaşlara kent merkezinde dört mevsim spor yapma ve sosyalleşme imkanı sağlamak istediklerini vurgulayan Aras, pistin çocuklardan ailelere, gençlerden yetişkinlere kadar tüm vatandaşlara keyifli, güvenli ve nitelikli bir sosyal ortam sunacağına inandığını kaydetti.

Buz paten pistine gelen Berhan Özer de buz patenin yapılabilecek eğlenceli ve güzel bir aktivite olduğunu, pistte eğlenceli bir gün geçirdiğini ifade etti.

Uzay Nur Çelebi ise pistin arkadaşlarıyla zaman geçirmek için güzel bir alan olduğunu aktardı.

Üniversite öğrencisi Cihangir Pala da pistte ilk defa geldiğini ve çok iyi zaman geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
