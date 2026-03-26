Muğla'da otomobilde sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarında tabelaya çarpan araçta sıkışan kadın yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muslihittin Mahallesi Muğla Çevre yolu mevkisinde S.Ö. yönetimindeki 48 ALB 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün de yaralandığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.