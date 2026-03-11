Haberler

Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda evine yaklaşık 800 metre uzaklıkta arazide bulundu ve sağlık durumu iyi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduğu bildirilen 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın ekiplerce arazide bulundu.

Çobanisa Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası Nilüfer Ö. kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Nilüfer Ö. evine yaklaşık 800 metre uzaklıkta arazide bulundu.

Ailesine teslim edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
