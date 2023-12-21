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Muğla'da Kavaklıdere ve Menteşe'de Kar Yağışı

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Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Gökçukur Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Muğla'da Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezinde gün boyu etkisini sürdüren sağanağın ardından Kavaklıdere ve Menteşenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kavaklıdere'de 1700 rakımlı Gökçukur Yaylası kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, Gökçukur Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Menteşe kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisine de kar yağdı.

Kaynak: AA / Güncel

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