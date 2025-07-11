Muğla'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde Aydın Öz'ün kullandığı kamyonet şarampole devrildi. Sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan Aysun Ekici yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın Öz idaresindeki 34 MVP 502 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolunda şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler sürücü Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün beraberindeki Aysun Ekici yaralandı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel