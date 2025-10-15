Muğla'da Kadın Çiftçiler Günü Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü Bayır Dastar Atölyesi'nde kutladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde üretilen dokuma ürünler arasında şal, peştamal ve çeşitli dokuma kıyafetlerin yer aldığı belirtildi.

Atölyede üretilen ürünlerin, hem kooperatif satış noktalarında hem de sosyal medya üzerinden, @motif.i.dastar Instagram hesabı aracılığıyla tüketicilere ulaştırıldığına dikkati çekilen açıklamada, kadın çiftçilerin üretim azmi, emeği ve yaratıcılığıyla yaşatılan Bayır Dastar Dokuma geleneğinin, Muğla'nın kültürel mirasını geleceğe taşımaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'nın köklü el sanatlarından biri olan dastar dokuma geleneğinin yeniden hayat bulması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Baydar, Muğla'da kaybolmaya yüz tutmuş, sandıklarda unutulmaya terk edilen cevher değerindeki el sanatı dastar dokumanın yeniden canlandırmak amacıyla başlattıkları "Muğla'nın Saklı Çeyiz Sandığı" projesinin 2019'dan bu yana aktif olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Baydar, bakanlığın el sanatları için eğitim merkezlerinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sivas, Bilecik gibi birçok ilde bu merkezler faaliyetlerini sürdürüyor. Atölyede bir araya gelen kadın çiftçilerimiz hem sosyalleşiyor hem üretim yapıyor hem de kazanç elde ediyor. Aile içinde çocuklarına örnek oluyor, üretim bilincini yaşatıyor. Biz de İl Müdürlüğü olarak kadınlarımızın yanında olmaya, onların üretim yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz."

Etkinliğe, İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yeşilkaya ile Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören de katıldı.