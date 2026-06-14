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Adalet Bakanı'ndan Şehit Polis İçin Başsağlığı

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BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIMAdalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş'ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzülerek öğrendim.

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş'ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman şehidimiz Tayfun Baş'a Yüce Allah'tan rahmet diliyor; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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