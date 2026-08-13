Muğla'da kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde kıyılmış tütünle makaron doldurularak kaçak sigara üretildiği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin Muğla ve Aydın'daki ev, iş yeri ve depo olarak kullandıkları belirlenen 4 adreste yapılan aramalarda, tam otomatik elektronik sigara makinesi, sigara imalatında kullanılan hava kompresörü ve kıyılmış tütünle doldurulmuş 38 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA