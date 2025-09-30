Muğla'da İtfaiye Haftası Kapsamında Çocuklara Yangın Güvenliği Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret eden öğrenciler, yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilere, yangın anında yapılması gerekenler, 112 Acil Çağrı hattının önemi ve temel güvenlik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Özel hazırlanan yangın parkurunda çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de tatbikat yaptı. Hortumlarla su sıkarak yangın pankartlarını söndüren çocuklar, parkur sonunda itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatının, sadece yangınla değil depremden sele, trafik kazasından kurtarma çalışmalarına kadar her alanda vatandaşların yanında olan bir kurum olduğunu söyledi.

Çocukları küçük yaşta yangın bilinci kazanmasının hem kendi güvenlikleri hem de toplumun geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Aras, "Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımıza itfaiyeyi tanıtıyor hem de onların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara "İtfaiye Çocuk" adlı boyama kitapları dağıtıldı.