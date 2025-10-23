Muğla'da İmamoğlu Protestosunda Olaylar: İlk Duruşma Gerçekleşti

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklardan Kızıl'ın yanı sıra, CHP Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur, Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız, CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı, Adnan Barut ve Onur Akgül ile taraf avukatları hazır bulundu.

Talimatla dinlendiği için Ünlü ile İlkay Şimşek, İzel Soluk ve Uzay Kocabaş ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede söz verilen sanıklar savunmalarında, protesto gösterisine müdahale edildiği sırada herhangi bir uyarı yapılmadığını belirtti.

İl Başkanı Kızıl da savunmasında, müdahale öncesi herhangi bir ihtar yapılmadığını, aksine emniyet güçlerinin kalkanlar ve biber gazıyla üzerlerine yürüdüğünü savunarak, beraatini talep etti.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Dur ise emniyet güçlerine herhangi bir direnişlerinin olmadığını söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün avukatı ise iki ayrı mahkemede görülen davaların birleştirilmesini talep etti.

Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatlarından Barış Aydın, polis müdahalesinin antidemokratik ve gereksiz olduğunu iddia etti.

O süreçte birçok kişinin gözaltına alındığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün ikinci dosyanın duruşması görüldü ve 8 Ocak'a ertelendi. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bu müdahale yapılmayabilirdi. Otopark alanında yapılacak bir basın açıklaması sonrasında dağılacak bir kitleye müdahale edildi. Beraat kararı çıkacağını düşünüyoruz ve umutluyuz."

Olay

Kentte, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında yaşanan olaylar nedeniyle CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçeleriyle dava açılmıştı.

Öte yandan sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.