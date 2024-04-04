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Muğla'da İlkokul Öğrencilerinin Eserleri Okurla Buluştu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yazarlığa ilk adımı atan ilkokul öğrencilerinin eserleri okurla buluştu.

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen "Bir kitap bir insan" projesi kapsamında Yunus Nadi İlk Okulu'ndan 59 öğrenci "Hadi yazalım gari" sloganıyla kitap yazdı.

Öğrenciler, öğretmenleri ile yazar Şahsene Camız ve İclal Nur'un desteğiyle kaleme aldıkları eserleri, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle imzaladı.

Okul Müdürü İsmail Cazağ, törende yaptığı konuşmada, minik yazarların birbirinden değerli eserlerini imzalamasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yazılan eserlerin 6 nüsha basıldığını anlatan Cazağ, "Eserlerin biri okul kütüphanesine bağışlandı, kalanları ise imza gününde okurlarıyla buluştu. Projemizin amacı öğrencilerin okuma yazma alışkanlıklarının gelişmesi, kitap okumayı sevdirmek, hayal dünyalarını geliştirmek. Öğrencilerimiz kitaplarını yazarken teknolojiyi faydalı kullanmayı öğreniyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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