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Muğla'da İklim Değişikliği ve Su Krizi Üzerine Çalıştay Düzenlendi

Muğla'da İklim Değişikliği ve Su Krizi Üzerine Çalıştay Düzenlendi
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Muğla'da gerçekleştirilen 'İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı'nda, su krizi ve iklim değişikliğinin etkileri ele alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su arzındaki sıkıntılara dikkat çekerek, çevreci çözümler bulma gerekliliğini vurguladı.

Muğla'da, "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" düzenlendi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin, su krizinin etkilerini en fazla yaşayan illerden olduğunu söyledi.

Beklenmeyen iklim değişikliklerinin olduğu bir bölgede yaşadıklarını belirten Aras, "İklim değişikliğinin küresel boyutlarını azaltamayız ama atacağımız adımlarla önemli etkiler yaratabiliriz. Önümüzde çok büyük tehditler var. Özellikle sanayinin getirdiği olumsuzlukların denizleri, atmosferi, toprakları ne hale getirdiğini kısacık ömrümüzde gördük." dedi.

Daha çevreci çözümler bulmak zorunda olduklarını dile getiren Aras, Muğla'nın geçen yıl en kurak il olarak belirlendiğini ifade etti.

Su arzı konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

"Muğla'mızda kayıp kaçak oranı yüzde 50'nin üzerinde. Bulduğumuz suyun yarısı yolda kayboluyor. Suyu sağlıklı bir şekilde ulaştıramıyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Yeraltı sularımız yüzde 20 azaldı. Sürekli yeraltı suyunu kullandığımızda tuzlanma oranı artıyor ve yeraltı suları tahrip oluyor. Denizden arıtmayı devreye sokmalıyız. Kayıp kaçakla mücadeleyi devreye sokmak zorundayız. Sadece belediye açısından değil bölgemiz büyük bir göç alıyor. Hızlı yapılaşma peyzaj alanlarına ihtiyaç duyuyor ve sonuçta oralar sulanırken yüksek miktarda ciddi bir su kaybına neden olacak."

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül de yatırım programlarını iklim değişikliğiyle etkin mücadele kapsamında ele aldıklarını söyledi.

Suya erişimin her şeyden önce bir hak olduğuna işaret eden Şengül, "Kaynaklarımızın azalması ve kuraklık gibi problemlerin yanı sıra temiz suya ulaşım da bizi bekleyen problemlerden biridir. Bu kapsamda bilimsel verilerin rehberliğinde alanında uzman ekiplerle birlikte her konuyu yerinde incelemek bizlerin görevi." dedi.

Muğla Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Meral Oğuz Bol da çalıştayın hem bir farkındalık hareketi hem de çözüm odaklı adımların atılacağı sürdürülebilir bir platform olmasını amaçladıklarını, ülke genelinde peyzaj konusunda öncü olmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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