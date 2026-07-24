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Seydikemer'de İki Otomobil Çarpıştı, Kaza Kamerada

Seydikemer'de İki Otomobil Çarpıştı, Kaza Kamerada
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüsü, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüsü, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolunda seyreden 34 RAE 177 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 48 APJ 059 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 48 APJ 059 plakalı otomobil bir iş yerinin önünde devrildi.

Kazada devrilen otomobilde yaralanan Y.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kazanın ardından devrilen otomobilin iş yerinin önünde sürüklenmesi ve bazı malzemelere çarpması yer alıyor.

Görüntüde, iş yerinden çıkanların ve çevreden gelenlerin otomobilde bulunanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA
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