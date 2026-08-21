Dalaman'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Furkan Bağrıaçık'ın kullandığı 07 BUA 698 plakalı motosiklet, Dalaman Havalimanı yolundaki kavşakta, Bayram D. yönetimindeki 48 D 2134 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Bağrıaçık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA