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Dalaman'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Furkan Bağrıaçık'ın kullandığı 07 BUA 698 plakalı motosiklet, Dalaman Havalimanı yolundaki kavşakta, Bayram D. yönetimindeki 48 D 2134 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Bağrıaçık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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