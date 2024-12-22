Muğla'da Helikopter Kazası: Hastaneye Çarptı ve Boş Alana Düştü
Muğla'nın il merkezinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan bir helikopter, daha sonra boş bir alana düştü. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.
Bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı.
Helikopter daha sonra boş alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel