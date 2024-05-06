Muğla'da Hediyelik Eşya İmalathanesinde Yangın
Muğla'nın Ortaca ilçesinde hediyelik eşya üretimi yapılan evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, imalat sırasında kullanılan kimyasal maddelerin alev alması sonucu çıktığı belirtildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hediyelik eşya üretimi yapılan ev, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde hediyelik eşya imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenilen tek katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Ortaca ve Dalaman'daki itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının, imalat yapıldığı sırada ham madde olarak kullanılan kimyasal maddelerin alev alması sonucu çıktığı ileri sürüldü.