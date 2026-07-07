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Muğla'da haziran ayındaki kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Muğla'da jandarma ekiplerince haziran ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol, tütün, parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran'da il genelinde 32 kaçakçılık olayına müdahale etti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 270 litre sahte ve kaçak alkol, 107 kilogram tütün, 2 bin 504 kaçak parfüm, 6 bin 60 içi doldurulmuş makaron, 52 senet, 2 cep telefonu, 45 sentetik hap, 630 elektronik sigara kartuşu, 362 paket kaçak sigara, 878 sigara sarma kağıdı, 560 kaçak cinsel içerikli jel, 101 elektronik sigara ile 96 sahte ve taklit ürün ele geçirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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