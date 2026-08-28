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Muğla'da Uluslararası Gençlik Futbol Turnuvası Başladı

Muğla'da Uluslararası Gençlik Futbol Turnuvası Başladı
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Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen International Junior Cup futbol turnuvası, 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 40 takım ve 900 genç futbolcunun katıldığı organizasyonda U9-U17 yaş grupları mücadele ediyor. Vali Dr. İdris Akbıyık, gençliğin enerjisinin Muğla'nın ve Türkiye'nin gücü olduğunu vurgulayarak, turnuvanın sporun gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen International Junior Cup futbol turnuvası yapılıyor.

Muğla'da en geniş katılımlı altyapı organizasyonu olma özelliği taşıyan turnuva, 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Yurt içi ve yurt dışından 40 takımın katıldığı organizasyonda, U9 ile U17 yaş gruplarındaki yaklaşık 900 genç futbolcu mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışına katılan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kentin turizmin yanı sıra gençlik ve spor alanında da öne çıktığını söyledi.

Muğla'da 2026'nın "Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Akbıyık, organizasyonun sporun gelişimine ve gençlerin yaz dönemini verimli değerlendirmelerine katkı sağladığını belirtti.

Akbıyık, "Gençliğin enerjisi, Muğla'nın ve Türkiye'nin gücüdür. Yeryüzü cenneti Muğla'mızda düzenlenen bu büyük organizasyon, hem sporun gelişimi hem de gençlerimizin yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmesi açısından büyük bir değer taşımaktadır." dedi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuva, 30 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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