Muğla'da Gazeteciler 24 Temmuz'u Kutladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gazeteciler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Ortaca-Dalaman-Köyceğiz Bölge Temsilcisi Güngör Çoban tarafından düzenlenen etkinliğe, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile gazeteciler katıldı. Çoban, basın bayramının önemine değinerek, gazetecilerin bir araya gelerek kahvaltı etkinliği düzenlediğini belirtti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gazeteciler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Ortaca-Dalaman- Köyceğiz Bölge Temsilcisi Güngör Çoban tarafından Mehmetçik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile gazeteciler katıldı.

Çoban, yaptığı konuşmada, basın bayramı olarak adlandırılan 24 Temmuz'un kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

24 Temmuz 1908'de basından sansürün kaldırıldığını hatırlatan Çoban, "Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmaya devam ediyor. Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle Muğla genelinde bugün aynı saatte, eş zamanlı olarak kahvaltıda bir araya geldik. Bugüne özel Dalaman Ortaca ve Köyceğiz'de bulunan üyelerimizle bir araya gelelim istedik." diye konuştu.

Çoban, etkinlikteki destekleri dolayısıyla Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'a da teşekkür etti.