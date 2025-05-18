Muğla'da Firari Hükümlü ve İki Şüpheli Operasyonda Yakalandı

Muğla'da Firari Hükümlü ve İki Şüpheli Operasyonda Yakalandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde, 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü ile yanında bulunan iki suçlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Villada yapılan aramada silahlar, para ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yanında bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu'nda "Tasarlayarak öldürme ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Ula ilçesinde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı villaya özel harekat polisleri ile operasyon düzenledi. Operasyonda firari hükümlü ile villada bulunan 2 kişi "resmi belgede sahtecilik "suçundan gözaltına alındı.

Villada yapılan aramada tüfek, farklı modellerde 5 tabanca, 287 fişek, 2 balistik yelek, 5 bin 870 avro, 19 bin 300 dolar, 71 bin 605 lira ile sahte kimlik ele geçirildi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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