Muğla'da Düzensiz Göçmenlerle Mücadele: 6 Bin 125 Göçmen Yakalandı

Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen 420 operasyon sonucunda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla denetimlere 7/24 devam ediyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Türkiye'ye gelerek irtibat kurdukları göçmen kaçakçılarının vaatlerine kanan ve Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenler, yasa dışı geçiş için deniz kıyısındaki ormanlık alanlarda buluşuyor.

Yasa dışı geçişlerin önüne geçmek ve düzensiz göç rotasında yaşanabilecek can kayıplarını engellemek amacıyla jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz ve Fethiye-Seydikemer kara yollarında ekipler, her gün yüzlerce aracı ve binlerce kişiyi kontrol ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Mobil Göç Noktası araçlarında yabancıların kimlik sorgulamaları yapılıyor.

420 operasyon düzenlendi

AA muhabirinin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bu yılın ocak-ekim döneminde 420 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı. 506 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, 119 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak geçişlerde kullanılan 201 araca el konuldu.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre kararlı ve kesintisiz biçimde sürdürülüyor.

Bölgedeki denetimler sayesinde düzensiz göçmen sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 azalış yaşandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
