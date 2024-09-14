Muğla'da Düğün Çiftinin Trafik Kazasında Biri Hayatını Kaybetti

MUĞLA'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü İbrahim Aday (21) yaşamını yitirdi, eşi Ezgi Aday (20) ağır yaralandı. 6 gün önce evlenen çiftin balayından döndüğü öğrenildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Muğla-Denizli kara yolu Gazeller Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde oturan ve 8 Eylül'de evlenen Ezgi ile İbrahim Aday çifti, balayı için Muğla'ya gitti. Dönüşte İbrahim Aday'ın kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Aday'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaralanan eşi Ezgi Aday ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ezgi Aday'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.