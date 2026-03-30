Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli düzenlenen operasyonla, yabancı turistlerin banka ve kredi kartlarını kötüye kullanan 4 dolandırıcı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ile gerçekleştirildi.

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kente gelen yabancı turistlerin banka ve kredi kartlarını kötüye kullandıkları belirlenen 4 zanlı, Muğla ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Mart Cumartesi günü Muğla ve Antalya'daki eş zamanlı baskınlarda 4 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
