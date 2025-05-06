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Muğla'da Dereye Elektrik Vererek Balık Avlayan Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'da Dereye Elektrik Vererek Balık Avlayan Genç Hayatını Kaybetti
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Seydikemer ilçesinde, dereye elektrik vererek balık avlamaya çalışan 22 yaşındaki Recep Enes Çağlar, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çağlar'ı hastaneye kaldırsa da kurtaramadı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dereye elektrik vererek balık avlayan kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Recep Enes Çağlar, Ören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı.

Çağlar'ın akıma kapılması üzerine arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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