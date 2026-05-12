Muğla'da 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bilinci Projesi' tamamlandı

Muğla'da, 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bilinci Projesi' başarıyla tamamlandı. Proje, gençlere demokratik kavramları öğretmeyi ve milli şuur geliştirmeyi amaçladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) yapılan açıklamada, Muğla Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MSKÜ arasında 2025'te yapılan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında 10 Aralık 2025'te hazırlanan proje, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütüldü.

Kentteki 8 lisede uygulanan roje kapsamında gerçekleştirilen panellerde, gençlerin zihinlerinde "Darbe, İhtilal, Cumhuriyet ve Demokrasi" kavramlarının doğru şekilde yer edinmesi hedeflenirken milli şuur ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Yürütücülüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığından Öğr. Gör. Dr. Adem Çelik'in yaptığı projenin kapanış konferansı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı kapanış programda, proje eğitmenleri Prof. Dr. Özgür Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Adem Çelik ile Tarih Öğretmeni Yavuz Şengül tarafından sunum gerçekleştirildi.

Proje yürütücülerine Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Osman Akça
