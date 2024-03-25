Muğla'da Çöp Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Gökçe'nin kullandığı Milas Belediyesi'ne ait 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu, Milas-Bodrum karayolu Baharlı Kavşağı mevkisinde çelik bariyeri aşarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Gökçe'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde fenalık geçiren Gökçe'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi.
Yapılan incelemelerin ardından Gökçe'nin cenazesi morga kaldırıldı.