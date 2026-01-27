Haberler

Muğla'da çocuk ve ebeveynlere yönelik dijital bağımlılık atölyesi düzenlendi

Güncelleme:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen atölyede ebeveynlere, çocuklarda dijital bağımlılığın etkileri ve yönetim yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Muğla'da çocuk ve ebeveynlere yönelik dijital bağımlılık atölyesi gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) tarafından Bilim ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen "Dopamin Döngüsünden Gerçek Hayata: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek" başlıklı atölye, ebeveynlerden ilgi gördü.

Atölyede, çocukların dijital ekranlarla kurduğu ilişki bilimsel çalışmalar, psikolojik yaklaşımlar ve günlük yaşamdan örnekler üzerinden ele alındı.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Acar'ın yürüttüğü atölyede, dijital bağımlılığın nörobiyolojik sonuçları, dopamin döngüsünün zararları, ekran kullanımının çocukların gelişimi üzerindeki etkileri ve ebeveynlerin uygulayabileceği yöntemler katılımcılarla paylaşıldı.

Bilimi toplumla buluşturma misyonuyla çalışmalarını sürdüren MSKÜ BİO, ebeveyn ve çocuklara yönelik bu atölyeler serisiyle, sağlıklı ebeveyn ve çocuk ilişkilerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
