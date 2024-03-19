Muğla'da cinayet zanlısı tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, Hocabedrettin Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın cinayet zanlısı polise teslim oldu. Zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.
Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın (61) cinayet zanlısı M.A, polis ekiplerine teslim oldu.
Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca, 3 Mart'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.