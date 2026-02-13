Haberler

Çamura saplanan 30 koyun kurtarıldı, 2 koyun öldü

Çamura saplanan 30 koyun kurtarıldı, 2 koyun öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde çamura saplanan 30 koyun, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak 2 koyun yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çamura saplanan küçükbaş sürüsü ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda yaptığı müdahaleyle 30 koyun kurtarıldı, 2 koyun ise öldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, küçükbaş sürücüsünün Milas ilçesi Güneş Mahallesi'nde çamura saplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araçla ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye yaya olarak ilerleyen ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaştı. Yapılan incelemede, yaklaşık 30 koyunun çamura saplandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 30 koyun bulundukları yerden kurtarılırken, 2 koyunun öldüğü belirlendi. Hayvanların otladıkları sırada korkarak kaçmaya çalıştıkları ve bu esnada çamura saplandıkları öğrenildi.

Öte yandan, yağışlar nedeniyle il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde MUSKİ, fen işleri ve itfaiye ekiplerinin koordineli şekilde görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Samsunspor'a gelmedi, Fener'in eski yıldızının yanına gitti
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler adeta bayram etti
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

Trump resmen geri adım attı! Bölgedeki operasyonlar sona erdi
Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Samsunspor'a gelmedi, Fener'in eski yıldızının yanına gitti
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık