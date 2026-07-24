Haberler

Muğla'da Hutbe ve Ezan Yarışmaları Sonuçlandı

Muğla'da Hutbe ve Ezan Yarışmaları Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları'nın Muğla il finalleri gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları'nın Muğla il finalleri gerçekleştirildi.

Muğla İl Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda, ilçelerinde birinci olarak il finaline katılmaya hak kazanan din görevlileri, Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma kategorilerinde yarıştı.

Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral başkanlığındaki komisyon, yarışmacıları Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirdi. Komisyonda Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Ula İlçe Müftüsü Mikail Uğur, Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Cimitoğlu ve Vaiz Muhammed Zahid Güneş de yer aldı.

Değerlendirme sonucunda Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Marmaris İlçe Müftülüğünden Gürhan Gök, Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda ise Köyceğiz İlçe Müftülüğünden Miraç Talay il birincisi oldu.

İl birincileri, elde ettikleri başarıyla Muğla'yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Programın sonunda komisyon üyeleri, yarışmaya katılan din görevlilerini tebrik ederek, bölge finallerinde yarışacak temsilcilere başarı diledi.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

İşte 'baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı

Hasadı başladı: İşte tarladaki fiyatı
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Başkan, spiker sevgilisini işe almış