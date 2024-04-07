Muğla'da bahçede çıkan anız yangını söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bahçede çıkan anız yangını söndürdü.

Dikmekavak Mahallesinde bir evin bahçesinde yangın çıktı.

Ev sahibinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınamayan yangın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yapılan incelemede yangının otların temizlenmesi amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı öğrenildi.