Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.
Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı ayakkabı mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.
Kaynak: AA