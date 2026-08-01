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Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı ayakkabı mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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