Muğla'da Atık Su Denetimleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde atık su yönetimi ve denetimleri ile çevre koruma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, işletmelerin atık sularının çevreye zarar vermemesi için titizlikle denetim gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünce, il genelinde atık su denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Su Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünce, il genelinde faaliyet gösteren işletmelerin atık su yönetim süreçleri denetleniyor.

Çevreyi koruma ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla denetimlerine devam eden ekipler, işletmelerin kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği atık suların çevreye, insan sağlığına ve arıtma sistemlerine zarar vermemesi için çalışma yürütüyor.

Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde vidanjörler aracılığıyla gönderilmiş olan numuneler üzerinde çalışma yapılarak denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimler sayesinde hem su kaynakları korunuyor hem de çevrenin kirlenmesinin önüne geçilerek daha sağlıklı bir yaşam alanı yaratılıyor.

Atık Su Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Personeli Yasin Şıracı, temiz çevrenin sorumluluğunu taşıdıklarını ve bu sürekliliği devam ettirebilmek için titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İl genelinde çeşitli işletmelere 352 denetim gerçekleştirdiklerini ve bu işletmelerden 349 atık su numunesi aldıklarını ifade eden Şıracı, bu kapsamda 69 atık su kalite kontrol ruhsatı ve 23 atık su bertaraf protokolü düzenlendiğini kaydetti.

