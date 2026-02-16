Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 114 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-15 Şubat'ta yapılan 3 bin 43 devriye görevinde, 30 bin 78 şahıs ve 4 bin 185 araç kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanan 114 kişiden 35'i tutuklandı.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, alınan tedbirler sonucu "kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ile hakaret ve mala zarar verme" suçlarında azalma meydana geldiği belirtildi.