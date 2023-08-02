Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki bir aracın freni patlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolda bulunan bir vatandaş araç ile beton direk arasında kalarak ayağını kaybetti. Olayın ardından ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.