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Muğla'da araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki bir aracın freni patlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolda bulunan bir vatandaş araç ile beton direk arasında kalarak ayağını kaybetti. Olayın ardından ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu.

Olay Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş araç ile beton direk arasında kaldı.

Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan 30 yaşlarındaki O.Ö isimli erkek yayanın ayağı koptu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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